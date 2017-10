Ragazza di 20 anni scomparsa nel bosco degli spacciatori: "L'hanno portata via due persone"

Una ragazza di venti anni "risucchiata" dal bosco. L'auto di un uomo, per il momento l'unico potenziale testimone, distrutta dalle fiamme. E le ricerche che per ora non hanno dato nessun esito.

È mistero fitto a Marnate, nel Varesotto, dove una ventenne - Dafne, originaria di Gallarate - sembra essere sparita nel nulla. A denunciare la sua scomparsa, quasi per caso, è stato un trentacinquenne - un uomo già noto alle forze dell'ordine per droga - che nella notte tra sabato e domenica ha visto la propria Mercedes andare a fuoco.

La sua auto è stata data alle fiamme nei pressi di via Kennedy, a due passi da quello che in città è famoso come il bosco della droga. E proprio lì, stando al racconto del testimone, è stata vista l'ultima volta Dafne.

Ai carabinieri il trentacinquenne ha detto che due spacciatori lo avevano aggredito e poi erano fuggiti portando con loro una ragazza che si trovava anch’essa in zona. Quella ragazza dovrebbe essere la ventenne.

Domenica - proprio per mettere alla prova la versione del testimone -, l'uomo è stato ascoltato ancora dai militari. Nel bosco della droga hanno invece lavorato a lungo i vigili del fuoco con l'unità di crisi locale, il nucleo cinofili, e il personale Saf.

Dall'alba di domenica, le ricerche puntano sull'area tra Varese, Como e Milano, ma di Dafne non c'è ancora traccia, anche se il suo telefono squilla. E il mistero si infittisce.

L'auto del testimone in fiamme - Da "Sei di Marnate se..."