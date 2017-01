Giovane donna finisce in coma etilico dopo serata in zona Corso Como: grave in ospedale

Una ragazza di ventisette anni è stata ricoverata in coma etilico nella Clinica Città Studi, a Milano. E' successo durante la notte tra domenica uno e lunedì due gennaio, intorno alle quattro.

I medici del 118 l'hanno trovata in preda alle crisi convulsive in via Alessio di Tocqueville, in piena zona movida Corso Como.

La giovane era per strada, poco lontano dall'ingresso della discoteca Eleven Club Room. Le sue condizioni sono subito apparse preoccupanti.

Gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti con un'ambulanza in codice giallo, poi passato a rosso, considerando le gravi condizioni della paziente.

Durante la notte di San Silvestro molte persone sono state soccorse per abuso di alcol in città. Sono almeno quaranta gli interventi segnalati dal 118.