Orrore in biblioteca: 13enne molestata da un maniaco, preso mentre guarda un porno al pc

È tornato alla carica tre volte, sempre con la stessa vittima. Poi, quando lei ha trovato la forza e il coraggio di fuggire e chiedere aiuto, ha pensato bene di spostarsi davanti al pc per continuare il suo folle spettacolo.

Un uomo di cinquanta anni, un cittadino italiano domiciliato a Pero, è stato arrestato venerdì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Assago con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

L'allarme è scattato alle 16 nella biblioteca comunale di via Corsica. Lì, il 50enne - approfittando della momentanea assenza dei dipendenti della struttura - si è avvicinato a una 13enne che era insieme a un'amica in attesa di ritirare un libro e le ha palpeggiato tre volte i glutei con violenza. La ragazzina, terrorizzata, è scappata all'esterno e ha chiesto aiuto alla mamma dell'amica, che ha subito allertato il 112 e il personale della biblioteca.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca e dal tenente Armandio Laviola, che si sono subito messi sulle tracce del maniaco. La caccia all'uomo ha dato i suoi frutti poco dopo, quando il 50enne è stato trovato davanti a un computer intento a guardare un film pornografico.

Portato in caserma, il fermato - che non ha famiglia né un lavoro - ha cercato di dare delle false generalità ma poi è stato identificato. Nel suo passato c'è già un precedente per violenza sessuale, anche se datato nel tempo. I militari, dopo aver raccolto le versioni dei testimoni e della giovane vittima, hanno portato l'uomo in carcere.