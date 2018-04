Ragazza 19enne violentata in un parcheggio: uomo la butta a terra, la blocca e la molesta

Si sarebbe avvicinato a lei con la scusa di chiederle un'indicazione. Poi, approfittando di un suo momento di distrazione, l'avrebbe spintonata a terra e l'avrebbe immobilizzata, iniziando a toccarla ovunque. Nonostante la paura e lo shock, però, lei è riuscita a reagire e - con il coraggioso aiuto di alcuni testimoni - a mettere in fuga l'aggressore, poi bloccato.

Un uomo di trentuno anni - un cittadino egiziano regolare in Italia e residente a Milano - è stato arrestato martedì pomeriggio a Settimo Milanese con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza italiana di diciannove anni, che vive in città.

Teatro delle molestie è stato il parcheggio di via Don Luigi Sturzo, dove - secondo quanto ricostruito dai militari - il 31enne avrebbe aggredito la vittima che era appena scesa dalla sua auto.

L'uomo, dopo aver violentemente spinto a terra la 19enne, sarebbe salito con il suo corpo su quello della giovane per immobilizzarla e avrebbe iniziato a palpeggiarla insistentemente. Le urla della ragazza hanno però convinto l'aggressore a desistere e hanno attirato l'attenzione di un 50enne, che è immediatamente intervenuto e ha allertato i carabinieri. I militari - "guidati" dal testimone - hanno trovato il 31enne in un parco poco distante dal parcheggio.

L'egiziano, che lavora come pizzaiolo a Milano, era visibilmente ubriaco e non è escluso - stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine - che pochi minuti prima avesse già tentato di aggredire una donna che era uscita di casa per buttare l'immondizia. La signora, che aveva scoperto di essere seguita, aveva chiesto aiuto ai carabinieri ed era rientrata in casa. Proprio i carabinieri, poco dopo, hanno fermato il 31enne.

L'uomo al momento si trova nel carcere di San Vittore.