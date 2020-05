Milano, ragazzini di 13 anni aggrediti dal branco: calci, pugni e bastonate per uno zaino

Sono stati accerchiati, sono stati minacciati e sono stati colpiti con violenza. Tutto per uno zainetto senza nulla di valore all'interno. Quattro ragazzini tra i 13 e i 14 anni sono stati aggrediti domenica pomeriggio da altri quattro giovanissimi, che li hanno "sorpresi" mentre erano in un parchetto in via Valpolicella.

Stando a quanto riferito da loro stessi alla polizia, i quattro minorenni sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, che avrebbero chiuso loro ogni possibile via di fuga e avrebbero poi ordinato alle vittime di consegnare biciclette e zaini.

Il branco si è poi scagliato con violenza contro due dei ragazzi, che sono stati colpiti con calci, pugni e bastonate. Alla fine del raid, i quattro violenti sono scapati con uno zaino e hanno fatto perdere le loro tracce. Per uno di loro - un 15enne italiano - la fuga è durata pochissimo, perché gli agenti della Volante lo hanno trovato poco lontano e lo hanno arrestato con le accuse di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate.

I due 13enni picchiati sono invece finiti al pronto soccorso del San Paolo in codice verde per escoriazioni e contusioni.