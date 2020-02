Appiccano il fuoco e lanciano una bomboletta: tre 12enni ustionati al volto dalle fiamme

Avrebbero dato vita al rogo in un piccolo fosso. Quindi, con ogni probabilità per gioco, avrebbero lanciato nel fuoco una bomboletta spray per poi essere travolti dal ritorno di fiamma. Tre ragazzini di dodici anni sono rimasti ustionati martedì sera a Opera dopo un incendio avvenuto all'interno del parchetto di via Don Luigi Sturzo.

Stando a quanto accertato dai carabinieri della compagnia di San Donato e dalla polizia locale di Opera, i tre verso le 19.30 avrebbero gettato una bomboletta spray dentro un fossato nell'area verde in cui loro stessi avevano appiccato un incendio.

A contatto con il rogo, la bomboletta è esplosa e il ritorno di fiamma ha centrato al volto i tre 12enni. I giovanissimi sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118 e sono stati trasportati in codice giallo tra la clinica De Marchi e l'ospedale San Carlo di Milano. Tutti hanno riportato ustioni di secondo grado al viso: le loro condizioni sono delicate ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Vigili e militari hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso e hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Al momento è escluso il coinvolgimento di altre persone e l'ipotesi più plausibile è quella del "gioco" che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.