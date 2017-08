Ritrovata ragazzina 15enne scomparsa: era in fuga con 27enne noto per violenze sessuali

"Siamo innamorati", avrebbero detto ai carabinieri che li hanno bloccati poco prima di partire con un traghetto da Palermo verso Genova. Loro un 27enne milanese e un 15nne di Favignana, erano pronti a fare una 'fuitina'.

Si sono innamorati su Facebook

La ragazzina era scomparsa da Favignana quattro giorni prima, ora scatta l’inchiesta. La Procura ha aperto un fascicolo nei confronti del milanese, per il quale è stato ipotizzato il reato di “sottrazione consensuale di minore”. I due si sarebbe conosciuti mesi fa sui social e, secondo la prima ricostruzione, sarebbero stati diretti a Genova.

Fermati al porto di Palermo

Sono stati rintracciati proprio mentre stavano per imbarcarsi sulla nave. A fornire gli ultimi dettagli fondamentali per il ritrovamento sono stati un amico di famiglia, il quale aveva riferito di averla vista insieme a un giovane che non conosceva, e il proprietario di un bed and breakfast che aveva riconosciuto la quindicenne della quale erano state diffuse fotografie e descrizione.

Le ricerche a Trapani e i precedenti di lui

Dopo la denuncia per scomparsa presentata dai genitori i carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche della giovane favignanese, raccogliendo le testimonianze di amici e parenti. L’ultimo avvistamento, secondo quanto riferito dalla sorella della ragazzina, sarebbe avvenuto davanti a un supermercato dell’isola in provincia di Trapani.

Gli inquirenti cercheranno di chiarire quali intenzioni avessero i due e come mai lei si fosse allontanata senza riferire nulla alla sua famiglia. Il 27enne, operaio di Rho, è un volto noto alle forze dell’ordine per precedenti per violenza sessuale.