Litiga con la madre che la chiude in casa: 17enne scappa dalla finestra e precipita

È stata trovata riversa a terra, per strada, ferita, a pochi passi dalla sua abitazione. Quella casa da cui aveva provato a scappare, precipitando dalla finestra del bagno e facendo un volo fino a terra dal secondo piano.

Una ragazzina di 17 anni è stata soccorsa nella serata di giovedì 9 gennaio a Sesto San Giovanni, in via La Fratta. Intorno alle 21 sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri.

Ragazza cade dalla finestra a Sesto San Giovanni

Secondo quanto ricostruito la giovane - che poco prima aveva litigato con la madre - aveva cercato di scappare di casa e di allontanarsi usando la finestra del bagno perchè la donna l'aveva chiusa nell'appartamento, vietandole di uscire e si era allontanata per andare a fare la spesa.

La ragazzina è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano a causa di una frattura alla gamba sinistra. Le condizioni della 17enne fortunatamente non risultano preoccupanti.

Bambina precipita da una finestra a Milano

Sempre giovedì, una bambina di 5 anni era precipitata da una finestra a Milano, in via Pampuri. La mamma era uscita di casa, lasciandola sola, per andare a prendere il fratellino a scuola.