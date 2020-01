Milano, ragazzino di 16 arrestato dopo folle inseguimento in bici: feriti due poliziotti

Due poliziotti feriti e un ragazzino di 16 anni arrestato. È il bilancio di un intervento degli agenti delle 'Bike' dell'Ufficio prevenzioni generali della questura, mercoledì pomeriggio a Milano.

Comincia tutto poco dopo le 17, mentre gli agenti transitavano su via Benedetto Marcello hanno notato che il ragazzino, che era insieme ad altri adolescenti come lui, ha gettato a terra un bilancino di precisione che aveva tra le mani.

Inseguimento con le bici

Quando ha capito che il suo gesto non era passato inosservato, insieme agli amici, è fuggito a piedi. Durante l'inseguimento i due poliziotti sono rimasti lievemente feriti mentre il 16enne,un italiano, è stato bloccato. Aveva 15 grammi di hashish in tasca e durante il suo tentativo di fuga ne aveva gettato altri 50 in un'aiuola.

Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di un altro bilancino di precisione e di vario materiale di confezionamento. Per il giovanissimo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.