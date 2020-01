Ragazzino morto all'ospedale di Vizzolo, i genitori di Francesco presentano denuncia

Ha sporto denuncia la famiglia di Francesco, il 12enne morto il 30 dicembre all'ospedale di Vizzolo Predabissi (hinterland Sud-Est di Milano) dopo un'operazione urgente all'intestino.

"Il ragazzino è rimasto in ospedale 60 ore dall'arrivo al decesso. E, per un blocco intestinale, questo ci sembra un tempo enorme — ha spiegato l'avvocato della famiglia Giuseppe Badolato —. Il risultato dell'autopsia ci dirà se le nostre ipotesi sono suffragate. L'esame si è svolto in maniera ineccepibile, senza intoppi e per la famiglia è stato seguito dall'autorevole medico legale di Milano Carlo Bernabei".

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino era arrivato in ospedale all'alba del 28 dicembre accompagnato dal padre: gli era stata riscontrata una "addominalgia con vomito" ed era stato registrato in codice giallo. Improvvisamente, però, le sue condizioni sono peggiorate e a nulla è servito un intervento d'urgenza durante il quale i medici gli hanno asportato parte dell'intestino. Alle 18.40 del 30 dicembre, i dottori ne hanno certificato il decesso. La direzione dell'ospedale ha ricostruito la catena di eventi che hanno portato al decesso e i documenti adesso finiranno sulle scrivanie dei magistrati.

I funerali del giovane, residente a Cervignano d'Adda, si svolgeranno nella giornata di lunedì 13 gennaio.