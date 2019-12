Milano, ragazzino di 16 anni rapinato del Rolex da 5mila euro: "Una gang mi ha circondato"

Gli hanno rubato soldi, cellulare e orologio da 5mila euro. Vittima un ragazzino di 16 anni che nella serata di lunedì è stato rapinato da un gruppo di sconosciuti mentre si trovava con alcuni amici in strada in via Bramante, in zona Chinatown a Milano.

La rapina del Rolex in via Bramante

Il giovane ha denunciato alla polizia l'accaduto. Stando al suo racconto alcuni ragazzi descritti come nordafricano lo hanno circondato e poi, dopo averlo minacciato, gli hanno sfilato l'orologio, un Rolex, e rubato il portafogli e lo smartphone.

Il ragazzo, che era insieme ad alcuni coetanei, non ha reagito per evitare che qualcuno si ferisse. Adesso sul caso indagano gli uomini della questura.