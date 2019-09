Milano, notte di sangue in centro: ragazzino di 17 anni accoltellato dopo una lite, ferito

La lite, i toni che si alzano e poi il fendente, scagliato con violenza, al fianco. Notte di sangue quella tra sabato e domenica a Milano, dove un ragazzino italiano di diciassette anni - da compiere tra pochi giorni - è stato accoltellato da un uomo che è poi fuggito.

Teatro dell'aggressione è stata via Fra Luca Pacioli, a due passi dalla stazione ferroviaria di Porta Genova. Stando a quanto finora appreso, verso le 3, il 17enne avrebbe discusso nei pressi di un locale con un altro ragazzo - descritto come un italiano maggiorenne -, che alla fine lo avrebbe colpito con tre coltellate al fianco per poi far perdere le proprie tracce.

La vittima è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 - nella vicina via Voghera - e trasportata all'ospedale San Carlo, dove è subito entrata in sala operatoria. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso, in condizioni gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita perché la lama non ha toccato punti vitali.

I carabinieri della Pmz Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno ascoltato un ragazzino di sedici anni che ha trascorso la serata con il ferito. Stando a quanto lui stesso ha riferito, i due sarebbero stati avvicinati dall'aggressore, che avrebbe iniziato a infastidirli.

Il 17enne avrebbe reagito cercando di allontanarlo e i due avrebbero iniziato una colluttazione, finendo a terra. Proprio in quel momento, l'uomo avrebbe estratto un coltellino e avrebbe colpito la vittima tre volte al fianco. Due fendenti hanno sfiorato il ragazzino, mentre il terzo è andato un po' più in profondità.