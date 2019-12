Milano, ritrovato in piazzale Loreto Jason: il ragazzo di 22 anni scomparso in Duomo

È stato trovato verso le 23.45 in piazzale Loreto il giovane greco affetto da autismo e che non parlava italiano, che si era allontanato nel pomeriggio dalla famiglia in piazza duomo.

Dopo gli appelli per il suo ritrovamento e diverse segnalazioni il 22enne, Jason, è riuscito a mettersi in contatto con la madre che ha immediatamente avvertito la centrale operativa della polizia locale.

I 'ghisa' avevano lanciato un appello per rintracciare Jason - descritto come alto 1,87, occhi blu, con addosso una giacca nera, un cappello di lana grigio e i pantaloni neri di una tuta - che si era perso verso le ore 18 di venerdì.