Milano, scende sui binari della metro e si mette a ballare: la bravata per un video da influencer

Scende sui binari della metropolitana di Milano, sulla linea verde, per gioco e si mette a correre e ballare. Il tutto mentre un suo amico lo filma e lo incita tra le risate: "Vai, buttati fra'. Buttati, buttati. Bravo". Poi, appena il dipendente Atm incaricato della sicurezza nella stazione lo richiama dagli altoparlanti, lui risale sulla banchina e scoppiano ancora a ridere. Come se il loro gesto fosse divertente.

È la scena immortalata in un video apparso su un profilo Instagram poi cancellato che ha come protagonista un giovane non meglio identificato. Non è chiaro in quando sia stata commessa la bravata, anche se il video è stato caricato a dicembre ed è rimasto in rete per pochi giorni, come primo video della pagina che prometteva di 'regalare' altre bravate simili in cambio di visualizzazioni e 'cuoricini'.

L'account è poi stato cancellato, dopo la pubblicazione di un secondo video dove gli stessi protagonisti prendevano in giro un venditore ambulante all'esterno di una fermata della metropolitana sulla linea gialla.