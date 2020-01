Milano, ragazzo disabile soccorso mentre sta affogando in piscina: in arresto cardiocircolatorio

Un ragazzo disabile di 32 anni ha subito un arresto cardiocircolatorio dopo essere rimasto sott'acqua in piscina. È accaduto poco dopo le 15 di martedì 7 gennaio nell'impianto sportivo Milanosport di Quarto Cagnino, in via Lamennais. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri.

Il giovane è stato soccorso dai bagnini e poi dal personale sanitario di Areu, che ha eseguito le manovre di rianimazione per poi trasportarlo via in ambulanza, con manovre di rianimazione ancora in corso.

Secondo quanto riferito dai militari il ragazzo stava partecipando a un corso di nuoto insieme a circa una decina di altri disabili di una comunità, tutti seguiti da un bagnino, quando è finito nella parte della corsia dove l'acqua è più alta ed è affogato, forse a causa di un malore. Al momento non è ancora chiaro per quanto tempo il giovane sia rimasto sott'acqua prima di essere soccorso dal personale della piscina e poi dall'équipe medica del 118.

Lo scorso giugno tra Robecco e Cassinetta di Lugagnago altri due ragazzi diversamente abili erano caduti nel Naviglio durante una gita in bici. Purtroppo uno di loro due non era riuscito a salvarsi, venendo ritrovato troppo tardi.