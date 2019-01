Capodanno: gli esplode petardo addosso, 23enne perde una mano e un dito. Video

Il nuovo anno era arrivato da appena 9 minuti, quando alla centrale operativa del 118 ha chiamato qualcuno disperato per chiedere aiuto: un ragazzo di appena 23 anni si era appena ferito gravemente per l'esplosione di un botto, simile a un petardo, che stava maneggiando per festeggiare il Capodanno. Un copione già visto: anche il 2019 inizia 'regalando' l'ennesimo caso alle cronache. Il ferito, stavolta a Cesate (Milano), è in condizioni molto serie (leggi la notizia).

Video di Daniele Bennati