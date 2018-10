Guida un car sharing senza patente, tampona un'auto e tenta la fuga: ragazzino fermato

Due ragazzini alla guida di un'auto del car sharing che tamponano un altro veicolo e scappano. Questa la scena a cui hanno assistito gli agenti della polizia locale in via Vittor Pisani, verso le 14 del 24 ottobre. Dopo l'impatto il giovanissimo conducente e il suo amico hanno tentato la fuga a piedi. Ma il primo è stato raggiunto in via San Gregorio e fermato.

La pattuglia, che si trovava in Pisani per un altro servizio, è intervenuta tempestivamente dopo aver testimoniato all'omissione di soccorso da parte del guidatore dell'auto del car sharing. Una volta che conducente e passeggero sono scesi dall'auto per tentare di scappare a piedi, poi, gli agenti si sono accorti che si trattava di due ragazzi molto giovani, con tutta probabilità minorenni. Il guidatore è stato fermato da un agente in via San Gregorio, mentre l'altro ragazzo, un suo coetaneo, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il giovane fermato - che ha dichiarato di avere 15 anni - al momento dell'identificazione è risultato sprovvisto tanto della patente quanto di qualsiasi altro tipo di documento. Attualmente la locale sta procedendo nell'effettuare ulteriori accertamenti.