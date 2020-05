Si arrampica sul treno per giocare con un amico, 16enne folgorato dai cavi dell'elettricità

È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Paura per un ragazzo di 16 anni, rimasto folgorato nella tarda serata di domenica alla stazione ferroviaria di Voghera, in provincia di Pavia.

A quanto pare il giovane era salito per gioco su un vagone in compagnia di un amico. Accidentalmente, l'adolescente avrebbe toccato un cavo di alimentazione ed è stato fulminato.

Sul posto, via Novati De' Cani Giulia, sono intervenute due ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza alle 21. Al momento dei soccorsi, il giovane era cosciente. I medici gli hanno riscontrato un'ustione alla mano con la quale aveva urtato il cavo, oltre ad altre ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

Polfer e carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) sono intervenuti per cercare di ricostruire la dinamica.