Milano, tragedia nel fiume Adda: 21enne si tuffa nonostante il divieto ma muore annegato

È morto nonostante il tentativo disperato di riportarlo in vita. Il suo cuore aveva smesso di battere da troppo tempo. Circa un'ora e mezza, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, che lo hanno 'ripescato' lungo il fiume Adda. A perdere la vita, dopo un tuffo in un posto dove secondo le prime indicazioni c'era il divieto di balneazione, è un giovane di 21 anni.

Il ragazzo, originario del Pakistan, si è tuffato nel fiume a Vaprio D'Adda (Milano) davanti agli amici e non è più riemerso. Lo hanno poi cercato senza sosta vigili del fuoco, carabinieri e mentre i sanitari del 118 erano intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, pronti per un'eventuale trasporto salva vita in ospedale. Purtroppo non è stato necessarie e le speranze si sono spente davanti al corpo ormai privo di vita del giovane asiatico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 15.30, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco di Milano il ragazzo è stato trascinato via dalle forti correnti dell'Adda e non è più riuscito a ritornare a riva. Il caso è seguito dai carabinieri della compagnia di Treviglio, anche se la dinamica pare abbastanza chiara.