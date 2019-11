Milano, tragico primo novembre: un ragazzo di 31 anni è morto travolto dalla metropolitana

Non c'è stato nulla da fare. È morta sul posto la persona travolta da un treno della linea M2 della metropolitana a Milano. La vittima è un ragazzo di 31 anni, morto a causa della gravità delle ferite riportate dopo l'impatto con il convoglio, secondo le primissime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

L'incidente è avvenuto alle 10.09 di venerdì primo novembre, sui binari nei pressi della stazione Crescenzago della linea verde, in direzione Abbiategrasso/Assago. La dinamica non è ancora chiara ma, stando a quanto segnalato in un primo momento dall'Azienda trasporti milanesi, dovrebbe trattarsi di un gesto estremo.

Incidente sulla metro verde: linea interrotta

Sul posto, un tratto dove i treni della metro scorrono in superficie accanto alla via Palmanova, sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, i vigili del fuoco e il personale Atm.

La linea della metropolitana è stata bloccata tra le fermate di Cascina Gobba e Udine. Dove sono stati attivati i bus sostitutivi. Nel resto della linea, invece, la circolazione è andata avanti regolarmente.

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977