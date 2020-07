Dramma lungo la Milano-Meda, passanti trovano il cadavare di un ragazzo di 30 anni

Il corpo senza vita di un ragazzo di trent'anni è stato trovato nel pomeriggio di giovedì, in un campo a ridosso della superstrada Milano-Meda, all'altezza di Paderno Dugnano (Milano). A notare il cadavere intorno alle 15.30 sono stati dei passanti.

Nell'area verde sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso insieme ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni per i rilievi insieme al magistrato.

Dai primi riscontri è emerso che si tratta di un ragazzo di trent'anni, classe '90, residente a Seveso, in Brianza. A chiarire le cause del decesso sarà l'autopsia disposta sul cadavere. Al momento gli accertamenti fanno propendere per una morte legata a cause naturali.