Incidente in montagna, precipita dopo un salto fuoripista: morto giovane con lo snowboard

Uno snowboarder è morto domenica in un incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine piemontesi. L'uomo, Daniele Della Calce, è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista in località San Domenico di Varzo.

Il corpo è stato recuperato da una eliambulanza del servizio 118 di base a Borgosesia. La vittima è un 27enne di Buccinasco (Milano).

L'incidente mortale sulle nevi di San Domenico, stazione sciistica dell'Ossola al confine con la Svizzera. Il giovane è finito fuori pista durante una discesa con lo snowboard sotto gli occhi di un amico che era con lui. Inutili i soccorsi.