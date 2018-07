Si addormenta in treno: ragazzo picchiato e 'abbandonato' sulla banchina in stazione

Prima lo hanno accerchiato e minacciato, poi lo hanno spinto a terra e gli hanno strappato lo zaino con telefono e portafogli. Quindi, quando lui ha cercato di reagire, lo hanno malmenato. Infine, sono scappati nel buio della notte senza lasciare tracce.

Attimi di terrore per un ragazzo milanese di ventidue anni, rapinato in stazione a Cesano Maderno nella notte tra sabato e domenica.

Tutto è iniziato quando il giovane ha preso il treno per tornare a casa e si è addormentato sul convoglio. Una volta che si è risvegliato, ha scoperto di essere ormai arrivato in Brianza e così ha deciso di scendere. Lì per lui è iniziato l'incubo.

Il 22enne si è ritrovato circondato da un gruppo di uomini, che lo hanno minacciato e spintonato. Il ragazzo è caduto a terra e i rapinatori gli hanno strappato lo zaino, con dentro il suo telefono e il portafogli. Dopo un tentativo di reazione, la vittima è stata malmenata e alla fine abbandonata sulla banchina della stazione.

A soccorrere il 22enne è arrivata un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Desio, dove è stato medicato e dove i medici gli hanno trovato contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo per una prognosi di dieci giorni. I carabinieri stanno ora cercando gli aggressori.