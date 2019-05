"Dov'è il tabacchino?": ragazzo pestato a sangue in strada da quattro uomini, ferito

Ha chiesto un'informazione a quatto ragazzi che ha incontrato in strada. E in un attimo si è trovato a terra sotto i loro colpi. Un giovane di ventuno anni, un egiziano regolare in Italia e senza precedenti, è stato aggredito martedì sera in strada a Milano.

Verso le 23.30, stando a quanto ha raccontato lui stesso, il 21enne ha chiesto a un gruppetto di ragazzi incontrato in via Lessona dove potesse trovare un tabacchino. A quel punto, però, i quattro gli hanno ordinato di consegnare loro il portafogli e i soldi. Il giovane, nonostante lo spavento, si è opposto e ha reagito, ma è stato colpito con calci e pugni alla testa e poi lasciato in strada sanguinante.

Il 21enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde. È stato proprio lui, poi, a fornire la sua versione alla polizia, che ora indaga per rintracciare gli aggressori.