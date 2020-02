Ragazzo accerchiato, aggredito e rapinato dal branco: scippato del giubbotto e del borsello

Lo hanno sorpreso alle spalle. In tre contro uno lo hanno accerchiato e scippato. Notte di paura quella tra domenica e lunedì per un ragazzo di 19 anni, un giovane italiano, che ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato mentre si trovava in via Tavazzano, al Portello.

Il colpo è avvenuto verso mezzanotte e mezza, quando i tre rapinatori hanno bloccato il 19enne, lo hanno colpito e gli hanno portato via il borsello e il giubbotto. Il giovane, raggiunto dai carabinieri del Radiomobile, ha fornito una descrizione degli aggressori e del bottino ai militari, che si sono subito messi sulle tracce dei responsabili.

Le ricerche hanno dato i loro frutti poco dopo, quando uno dei malviventi - poi risultato essere un 21enne egiziano - è stato trovato all'interno di un bar poco lontano dal luogo della rapina. Il giovane aveva con sé la giacca e la borsa della vittima ed è stato arrestato. Il 19enne aggredito è stato invece medicato sul posto per alcune escoriazioni al volto e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.