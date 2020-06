Ragazzo si accascia in stazione: salvato dai carabinieri, tra gli applausi di tutti i presenti

Hanno capito che dovevano intervenire subito. Hanno raccolto le richieste d'aiuto dei testimoni e si sono attivati immediatamente per cercare di salvare al vita a quel giovane. E fortunatamente ci sono riusciti.

Attimi di grande paura mercoledì pomeriggio in piazza Duca d'Aosta, a due passi dalla stazione Centrale, dove un ragazzo di 22 anni - poi risultato dai documenti un afgano arrivato dalla Svizzera - si è accasciato al suolo poco dopo essere uscito dallo scalo ferroviario. Il giovane ha avuto un malore, con ogni probabilità un attacco epilettico, e ha perso i sensi davanti a tante donne e uomini, tra viaggiatori e ragazzi che di solito stazionano in zona.

In tanti hanno raggiunto la camionetta dei carabinieri del 3° Reggimento Lombardia, che erano lì per svolgere operazioni di ordine pubblico, e hanno chiesto il loro aiuto. I militari a quel punto si sono avvicinati al 22enne, che aveva gli occhi sbarrati ed era privo di sensi, e hanno cercato di soccorrerlo al meglio. I carabinieri gli hanno aperto la bocca per evitare che ingoiasse la lingua e lo hanno messo su un fianco in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo qualche interminabile minuto di grande paura, il ragazzo ha ricominciato a rispondere agli stimoli ed è poi stato trasportato al Niguarda in codice giallo per essere sottoposto a tutti i controlli del caso. La "missione" dei carabinieri è invece terminata con un applauso di tutti i presenti per un lieto fine scritto su una storia che poteva avere una conclusione decisamente più tragica.