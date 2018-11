Reda, il ragazzino di 15 anni scomparso: è uscito per andare a scuola ed è sparito

Sono ore di ansia e apprensione a Seregno per la scomparsa di Reda Kaoutari, un ragazzino di 15 anni che dal 23 ottobre non dà notizie di sé.

Il giovane era uscito di casa per andare all'istituto Levi di Seregno, ma non non è mai arrivato a destinazione e da allora non ha più fatto ritorno a casa.

I familiari hanno lanciato un appello su Facebook per invitare chiunque lo abbia visto a contattare le forze dell'ordine. Stando a quanto confermato dal fratello, sempre sul social, è stata presentata denuncia alla polizia ferroviaria e ai carabinieri.

Secondo quanto trapelato non sarebbe la prima volta che il 15enne si allontana da casa. In passato, però, aveva sempre fatto ritorno a casa nel giro di qualche giorno. Questa è la sua assenza più lunga che abbia mai fatto.