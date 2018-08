Va dal suo amante ma lo trova con un altro: ragazzo portato in ospedale sotto choc

Verso le 5:40 del 28 agosto un ragazzo è stato soccorso in via Ponte Nuovo 45 perché in evidente stato di agitazione. Poco prima secondo quanto riferito ai carabinieri dal giovane stesso, un 24enne gay, lui si era recato a casa del ragazzo che aveva conosciuto la sera prima in un locale. Arrivato presso l'abitazione però l'aveva trovato in compagnia di un altro e così aveva iniziato a litigarci. Poi era scappato in strada molto scosso a causa dell'accaduto.

È stato allora che il conducente dell'autobus 53, accorgendosi che il ragazzo si trovava in difficoltà, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, che ha proceduto a trasportare il 24enne alla clinica Mangiagalli in codice giallo, e i carabinieri. In attesa che arrivassero i soccorritori, il giovane, pur molto agitato, è sempre rimasto cosciente e vigile.