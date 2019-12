Ragazzo di 26 anni ucciso da un treno sulla linea Milano - Pavia: si indaga sulla dinamica

Dramma sulla linea Milano - Pavia, dove un treno ha travolto e ucciso un ragazzo di 26 anni, poco dopo le 21.30 di domenica.

L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Giussago (Pavia) non lontano dalla stazione di Certosa (Pavia). Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 26enne.

Sul caso indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi: né quella dell'incidente, né quella del gesto volontario.

Linea interrotta dopo l'incidente mortale

Dopo l'investimento mortale, la linea Milano-Pavia è rimasta interrotta all'altezza di Giussago (Pavia), prima di riprendere regolarmente in tarda serata.

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977