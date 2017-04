Rivende la droga sequestrata dai suoi ai pusher: arrestato maresciallo dei carabinieri

Ha ceduto pochi grammi di cocaina ad un gruppo di pusher in cambio di soldi e favori. Protagonista, il maresciallo Raimondo Manelli, comandante dell'aliquota del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cassano D'Adda. Ad ammanettarlo, giovedì sera, sono stati i suoi stessi colleghi dopo un'indagine tecnica e veloce, su un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano.

Il sospetto che Manelli non fosse proprio fedele all'Arma, arriva nel mese di novembre 2016. Gli accertamenti degli uomini del Nucleo investigativo di Monza - e della Compagnia di Cassano - permettono di accertare un episodio. Manelli, anziché portare la droga all'inceneritore, la 'vendeva' ad un gruppo di tre spacciatori: due marocchini di cinquanta e quarantaquattro anni, e un'italiano di trentaquattro.

L'episodio è sufficiente per fare scattare le manette perché le male marce vanno eliminate velocemente. Adesso si cercherà di capire da quanto tempo il maresciallo, che precedentemente comandava i carabinieri di Stezzano (Bergamo), cedeva alla 'malavita' parte della droga sequestrata dai suoi. Ora è stato trasferito al carcere di San Vittore. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio, peculato, falso e corruzione.