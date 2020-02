Tenta una rapina al super: vigilante lo ferma, lo colpisce con la pistola e gli spruzza lo spray

E' sfumato nel nulla il tentativo di rapina messo in atto da uno sconosciuto ad Abbiategrasso, nella Città metropolitana di Milano, nel tardo pomeriggio di giovedì. L'uomo, intorno alle sette e mezza, è entrato al supermercato Eurospin della cittadina con il volto nascosto e una pistola in pugno.

Agitando l'arma e puntandola ad un impiegato, gli ha intimato di consegnargli il contenuto delle casse. Ma è intervenuto il vigilante, un senegalese di 41 anni, che ha tentato d bloccare il rapinatore. Questi lo ha affrontato colpendolo allo zigomo con il calcio della pistola e spruzzandogli uno spray al peperoncino per guadagnarsi la fuga.

Rapinatore in fuga senza bottino

Il malvivente ha fatto perdere le sue tracce dileguandosi all'esterno, senza tuttavia portare via alcunché. Intanto, il personale sanitario intervenuto sul posto ha trasportato il senegalese al pronto soccorso di Magenta in codice verde per le cure mediche. Sull'episodio indagano ora i carabinieri abbiatensi.