Rapina in via Altamura a Milano, uomo aggredito da tre banditi davanti all'ascensore

Paura per un anziano di ottantaquattro anni in via Altamura, zona De Angeli a Milano: è stato aggredito da due uomini e una donna mentre rincasava. Bottino della rapina: portafogli, cellulare e catenina d'oro.

L'episodio, sul quale indaga la polizia di Stato, è accaduto poco dopo mezzogiorno di giovedì.

Gli autori della rapina, secondo quanto descritto dall'uomo, sarebbero presumibilmente dell'Est Europa. Quando la vittima era davanti all'ascensore, uno dei balordi gli ha stretto la mano attorno al collo mentre i complici gli svuotavano le tasche. Poi sono fuggiti.