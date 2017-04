Ruba le antenne delle auto parcheggiate: arrestato dalla polizia

Due telefonate a breve distanza, da parte di passanti, per avvisare la polizia che un giovane stava "trafficando" in modo alquanto sospetto nei pressi di alcune automobili parcheggiate in piazza VI Febbraio (zona Fiera), nella notte tra il 25 e il 26 aprile.

La polizia è arrivata poco dopo mezzanotte e in effetti ha sorpreso un ragazzo con ben undici antenne in mano. Il giovane ha cercato di scappare ma è stato raggiunto dagli agenti, con i quali ha ingaggiato una piccola colluttazione fino ad essere definitivamente bloccato. Si tratta di un cittadino ucraino di 21 anni con alcuni precedenti.

Il 21enne è stato arrestato e risponde di rapina impropria.