Milano, prende un anziano a pugni e lo riduce in fin di vita: il video della rapina finisce in rete

Due pugni violenti al volto. E l'uomo, un anziano che sta rincasando con un sacchetto in mano, crolla a terra. Resta immobile, incosciente. A quel punto l'aggressore cerca nelle tasche della vittima. Sposta il corpo del signore privo di sensi. Recupera il portafogli e va via.

E' la scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio in via dei Valtorta, in zona Turro a Milano. Succede venerdì, attorno alle 10. Le immagini dell'aggressione finiscono in rete e il video viene visto da migliaia di persone.

Gli uomini della questura si mettono immediatamente al lavoro. L'aggressione è brutale: il rapinatore, che un attimo prima si era nascosto dietro una colonna e fingeva di parlare al telefono, non ha provato nemmeno a minacciare la vittima. L'uomo, di corporatura robusta, gli si è semplicemente scagliato contro. Facendolo stramazzare per terra.

Gli agenti delle Volanti prima e quelli della Mobile poi conducono le indagini. Mentre l'anziano resta in ospedale in condizioni delicate. I poliziotti fermano Chester Caldararu, romeno, 29 anni. Si sospetta che l'uomo sia l'autore della rapina. Nel video che gira in rete viene diffusa anche la sua foto segnaletica, appena scattata dalla Scientifica.