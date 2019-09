Rapina in gioielleria: entra con la pistola in pugno e minaccia titolare e cliente

Rapina in gioielleria a Arconate (Milano) nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 settembre. A colpire è stato un malvivente che, imbracciando una pistola, è entrato intorno alle sette e venti nel negozio di via Roma e minacciato la titolare e una cliente (che si trovava all'interno in quel momento).

Sotto la minaccia dell'arma, la titolare ha consegnato all'uomo i gioielli presenti nella cassaforte. Il rapinatore è poi scappato in sella a una moto guidata da un complice che lo aveva aspettato all'esterno durante il "colpo". Le due donne non sono rimaste ferite e non hanno avuto bisogno di cure mediche: solo un grande spavento per loro.

Casco integrale

Secondo quanto si apprende, il rapinatore aveva un casco integrale ed è quindi impossibile avere una descrizione del suo volto. I carabinieri di Legnano e il commissariato di polizia indagano sull'episodio.