Milano, entrano al supermercato mangiano e prendono a calci il vigilante: quattro arresti

Sono entrati al supermercato Auchan e con fare disinvolto hanno cominciato a mangiare alcuni degli alimenti esposti lungo i corridoi del supermercato, in viale Monza a Milano.

Poi hanno cercato di guadagnare l'uscita portandosi dietro le scorte di cibo, sempre senza pagare. E quando l'addetto alla sicurezza ha provato a bloccarli, due di loro lo hanno preso a calci e sono scappati.

L'intervento della polizia in viale Monza

È successo attorno alle 18.30 di domenica. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Gli agenti hanno bloccato due uomini ancora all'interno del supermercato e poi hanno raggiunto i due complici fuggiti.

In manette sono finiti quattro cittadini marocchini di 20, 23, 24, 28 anni. Il vigilante non ha riportato gravi conseguenze e per i quattro si sono aperte le porte del carcere per rapina aggravata in concorso.