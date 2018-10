Pistola alla tempia, lo costringono a scendere dall'auto e a dare le chiavi

Attimi di grande tensione, sabato notte, nel Milanese a Trezzano. Un uomo di 49 anni, intorno all'1, mentre stava rincasando in auto in via Cristoforo Colombo si è visto puntare una pistola alla tempia da alcuni balordi a bordo di una Lancia Ypsilon.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, i malviventi, che lo stavano seguendo, avrebbero addocchiato la sua auto, una potente Audi S3 e l'hanno seguito.

Dopo averlo obbligato a fermarsi uno di loro ha tirato fuori una pistola - da capire se l'arma sia stata vera o una riproduzione senza tappo rosso - e gli ha intimato di consegnare le chiavi.

Al malcapitato non è restato che ubbidire. I ladri sono fuggiti. Il 49enne ha immediatamente avvisato i carabinieri che hanno dato il via alle indagini per rintracciare i responsabili del crimine.