Cerca di rubare dentro un'auto, il proprietario lo sorprende: minacciato

Stava frugando dentro un'auto in sosta, ma il proprietario lo ha sorpreso e lo ha fatto arrestare.

E' successo in via Gressoney (Calvairate) verso mezzanotte della serata di sabato 14 gennaio. Il proprietario della vettura, un peruviano di 40 anni, ha notato un uomo dentro la sua auto e ha chiamato la polizia, poi si è avvicinato per farlo desistere. Il ladro (un albanese di 33 anni) ha puntato una siringa verso il peruviano minacciandolo di infilzarlo se non lo avesse lasciato fuggire, ma è stato inutile perché, nel frattempo, è arrivata una volante sul posto.

L'albanese è stato quindi ammanettato. Risponde di rapina.