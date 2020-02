Colpo grosso in banca: rapinatore armato di taglierino svuota le casse, bottino 70mila euro

Il blitz passamontagna in testa e taglierino in mano. Poi la fuga col ricco bottino. Colpo grosso lunedì in banca a Milano, dove un rapinatore solitario ha svaligiato la filiale dell'unione banche italiane in piazzale Susa.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il malvivente è entrato nel locale con un passamontagna calato sul volto e ha subito mostrato una piccola lama minacciando i dipendenti presenti in quel momento nella banca.

Il rapinatore, con calma e sangue freddo, ha aspettato l'apertura delle casse temporizzate e ha preso tutti i soldi. Quindi è fuggito con il bottino, che si aggirerebbe attorno ai 70mila euro.

Sul colpo indagano gli agenti della Questura di Milano, che sono al lavoro per identificare e rintracciare il rapinatore. Nessuno è rimasto ferito durante il blitz.