Rapina in banca a Milano: clienti e dipendenti sequestrati, due banditi in fuga con i soldi

Assalto all'Ubi banca di via Washington martedì mattina. Verso le 12.30, stando a quanto finora riferito dalla polizia, due uomini a volto scoperto e con in pugno un taglierino hanno fatto irruzione nella filiale che si trova all'angolo con via Procopio.

I malviventi hanno costretto clienti e dipendenti - oltre dieci persone - a seguirli in uno stanzino, dove li hanno poi costretti a restare durante tutto il colpo, con la porta chiusa a chiave.

I due, sempre secondo i primi accertamenti della Questura, sono spariti nel nulla con i soldi in contanti presi dalle casse e dal bancomat.

L'allarme al 112 è stato dato alle 12.55 dalle stesse vittime. Sul posto, oltre agli agenti delle Volanti, sono intervenute anche tre ambulanze e un'auto medica del 118. Undici persone, infatti, hanno avuto un malore a causa dello shock e sono tutte state visitate sul posto. Le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.

I poliziotti stanno ora recuperando le immagini delle telecamere di video sorveglianza della banca e sono sulle tracce dei rapinatori. Il bottino del blitz è ancora da quantificare.