Irrompono in banca ma non trovano i soldi: uno dei rapinatori 'distratti' è il fruttivendolo

Erano entrati in banca armati di pistola e minacciando i dipendenti ma erano usciti a mani vuote, perché la cassaforte principale non si era aperta e perché il denaro in contante conservato in quella secondaria era passato inosservato.

Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Milano due componenti di una banda del 'buco' che, ad ottobre 2016, entrando da un locale-caldaia di una banca in via Cagliero dopo aver fatto un foro nel muro, ha cercato di portare via circa 150mila euro senza riuscirci, anche per la prontezza di una dipendente che ha messo al sicuro i contanti.

Rapina una banca ma accanto ha il negozio di frutta

Uno degli arrestati di professione faceva il fruttivendolo e aveva un negozio proprio davanti all'istituto di credito. L'ordinanza di custodia cautelare, a seguito delle indagini condotte dalla Mobile guidata da Lorenzo Bucossi e coordinate dal pm di Milano Isabella Samek Lodovici, è stata eseguita tra Siracusa e Catania.

Entrambi gli arrestati, infatti, hanno origine siciliane, anche se uno dei due risiede a Milano dove ha un negozio di frutta e verdura in via Cagliero, proprio a pochi metri dalla banca. Il terzo componente della banda, invece, è ancora latitante.