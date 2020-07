Rapinavano di auto di lusso e assaltavano i bancomat facendoli esplodere: la retata nei campi rom

Erano specializzati in due tipi di rapine: auto di lusso e assalti ai bancomat. La squadra mobile di Milano li ha incastrati e ha eseguito gli arresti nelle prime ore della mattinata di martedì 7 luglio 2020. I rapinatori sono italiani di etnia rom e sono stati arrestati a Milano, Pavia e Bergamo. Nel capoluogo lombardo sono stati controllati, in particolare, i campi di via Martirano (Muggiano) e via Chiesa Rossa.

Le rapine oggetto dell'indagine sono state tutte commesse nel mese di febbraio del 2020, prima del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da covid-19. Per eseguire gli arresti la polizia ha messo in campo un centinaio di agenti delle squadre mobili di altre questure (Bergamo, Pavia e Piacenza) oltre al reparto prevenzione crimine della Lombardia, al reparto mobile di Milano e alle unità cinofile.

Assalto ai bancomat e alle auto di lusso

Secondo quanto riferisce la questura milanese, le rapine erano violente. I malviventi "puntavano" alle automobili di lusso di grossa cilindrata e (talvolta utilizzando proprio le auto rubate) assaltavano sportelli bancomat situati in diversi Comuni dell'hinterland milanese, ricorrendo alla tecnica dell'esplosione con acetilene.

