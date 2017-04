Reagisce ad una rapina davanti al bancomat: ragazzo picchia il ladro armato di coltello

Probabilmente era nascosto dietro le auto in attesa che qualcuno andasse a prelevare. Individuata la sua preda ha atteso che prendesse il denaro prima di minacciarlo con un coltello. Peccato che la vittima, un ragazzo italiano di ventisette anni, non sia rimasta a guardare ed abbia reagito. La colluttazione tra i due è stata breve ma violenta: il malvivente è stato costretto a fuggire di corsa.

E' avvenuto all'esterno della Banca Popolare di Milano tra via Pianell e viale Fulvio Testi, all'una di giovedì. In soccorso della giovane vittima sono intervenuti i carabinieri della vicinissima Stazione di Greco e un'ambulanza del 118. Il ragazzo ha riportato diversi graffi sul volto ma non è stato ferito col coltello. E' stato comunque trasportato all'ospedale Niguarda in codice verde.

Al vaglio dei carabinieri ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito.