Rapina al bar in 60 secondi: irruzione con la pistola e cassa svuotata, arrestati due uomini

Erano entrati nel locale e avevano puntato l'arma contro il titolare. Poi, in un minuto scarso, erano usciti ed erano fuggiti con i soldi. Proprio per quel blitz - adesso, a due anni di distanza - sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Due uomini - uno di trentanove anni di Pozzuolo Martesana e uno di quarantasette di Rozzano, entrambi italiani ed entrambi pregiudicati - sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata per aver svaligiato il bar Guzzi di Gorgonzola il 25 novembre del 2016.

Quel giorno, i due - uno con un passamontagna e uno con il volto coperto dal cappuccio - si erano presentati nel bar impugnando una pistola e un coltello. I rapinatori avevano minacciato il titolare e lo avevano costretto ad aprire la cassa: quindi, avevano afferrato tutti i soldi - circa seicento euro - ed erano scappati a bordo di una macchina.

Partendo dalle immagini registrate dalle telecamere e da due numeri della targa dell'auto - visti da un passante -, i carabinieri di Cassano d'Adda sono riusciti a dimostrare che a entrare in azione erano stati proprio il 39enne e il 47enne e hanno ottenuto nei giorni scorsi l'ordinanza di custodia cautelare.

I militari l'hanno notificata ai due nel carcere di San Vittore e Opera, dove si trovano per vecchi guai con la giustizia. Il primo a finire in manette - a dicembre del 2016 - era stato il 39enne: i militari lo avevano fermato a Dalmine subito dopo un tentativo di rapina in un negozio di giocattoli.