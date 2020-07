Bandito in versione coronavirus in centro a Milano: assaltato e rapinato bar di via Torino

Mascherina sul volto e coltello in pugno. È entrato in azione così il bandito che nella prima serata di mercoledì 15 luglio ha rapinato un bar di via Torino a Milano, a due passi dal Duomo. E sul caso stanno indagando gli agenti della questura.

Tutto è accaduto alle 20.30, come riferito da via Fatebenefratelli. Il bandito è entrato nel locale e in un attimo ha estratto un coltello e minacciato la barista facendosi consegnare tutti i contanti presenti nel registratore di cassa.

La dipendente ha così consegnato 250 in banconote di diverso taglio al malvivente che poco dopo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Successivamente la donna ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura.