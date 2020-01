La folle sera dei baby rapinatori di Milano 3, in tre contro un anziano per rubargli 30 euro

Lo hanno sorpreso alle spalle, lo hanno accerchiato e lo hanno buttato a terra. Quindi sono scappati, convinti di averla fatta franca. Ma, purtroppo per loro, non avevano fatto i conti con la tempra della loro vittima designata e col fiuto e la velocità dei carabinieri.

Tre ragazzi italiani di sedici anni, due residenti a Buccinasco e uno ad Assago, sono stati arrestati giovedì sera dai militari con l'accusa di rapina aggravata in concorso per aver scippato un anziano di ottantatré anni.

Il blitz dei baby rapinatori è iniziato verso le 19, quando l'83enne è stato aggredito mentre passeggiava nel vialetto di Milano 3, il centro residenziale che si trova nel comune di Basiglio. L'83enne, come ha raccontato ai carabinieri, è stato strattonato, buttato a terra - si è procurato un'abrasione alla mano - e poi derubato di un borsello con all'interno il portafogli. Lui stesso è poi andato alla vicina farmacia e da lì ha chiesto aiutato al 112.

I militari della stazione di Basiglio e della tenenza di Rozzano hanno raccolto la descrizione fornita dalla vittima e si sono subito messi sulle tracce dei rapinatori, insieme agli agenti della vigilanza privata che controllano il quartiere. Poco dopo la "caccia all'uomo" ha dato i suoi frutti: i tre sono infatti stati bloccati in via Visconti mentre si allontanavano in direzione Rozzano.

I carabinieri li hanno trovati in possesso del codice fiscale dell'83enne e di 30 euro in contanti, il bottino del loro folle colpo. Per i tre 16enni, tutti senza precedenti, si sono aperte le porte del Beccaria.