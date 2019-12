Milano, paura in Stazione Centrale: giovane 20enne minaccia un uomo con una bottiglia

Paura per un uomo in Stazione Centrale a Milano, un 20enne del Gambia ha provato a rapinarlo minacciandolo con una bottiglia di vetro. Per fortuna per lui, un italiano di 50 anni, le sue urla e la sua resistenza, hanno permesso l'intervento degli agenti di polizia, che hanno arrestato l'uomo.

La rapina in Stazione Centrale

A riferire l'episodio, avvenuto poco prima delle 13 di lunedì in piazza Duca D'Aosta, è la questura. A quanto pare, il malvivente, un richiedente asilo politico già noto alle forze dell'ordine, avrebbe poi spaccato la bottiglia contro il suolo per minacciare con i cocci il 50enne, che non ha riportato alcuna ferita.

Per il giovane africano adesso si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. È accusato di rapina.