Prende un amico a bottigliate e lo manda in coma, poi ferisce il figlioletto: arrestato lo "zio"

Per quasi trenta giorni è rimasto un fantasma. Lui, arrivato a Milano non più di sette mesi fa e senza un domicilio ufficiale, è riuscito a sfuggire a lungo ai militari che gli davano la caccia. Ma alla fine, incastrato da quegli stessi militari, ha dovuto arrendersi.

Un ragazzo di ventuno anni, un tunisino irregolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Crescenzago in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e lesioni personali gravissime. Sarebbe stato lui, infatti, lo scorso 19 aprile, a ridurre in fin di vita un uomo di quarantaquattro anni - suo connazionale -, che era finito in coma dopo essere stato preso a bottigliate in faccia in via Padova.

La lite per i soldi e la bottigliata

Quella sera, stando a quanto accertato dagli investigatori, il 44enne, il figlioletto 12enne e un loro amico avevano trascorso la serata in un pub della zona a guardare la partita Napoi-Arsenal. Durante la stessa serata al tavolo si era aggiunto anche l'aggressore e infine una quinta persona, che aveva dato 50 euro al ferito come pagamento per alcuni lavori che l'uomo aveva eseguito in casa sua.

Fuori dal pub, vittima e aggressore avevano discusso perché il 21enne pretendeva - senza una reale ragione - quei soldi, che alla fine aveva ottenuto. Subito dopo, ripresi dalle telecamere, i due si erano abbracciati prima che la situazione precipitasse di nuovo.

Al termine del nuovo litigio, il giovane aveva preso una bottiglia di vetro da un cestino e l'aveva letteralmente spaccata in faccia "all'amico". Poi, non contento, aveva spinto a terra il figlioletto che aveva cercato di difenderlo, gli aveva rubato il cellulare ed era scappato.

La caccia allo "zio" Moshen

Il ferito, che porterà per sempre due segni sul volto, era stato ricoverato in coma farmacologico per due giorni, ma poi se l'era cavata. Ascoltato dai carabinieri, aveva spiegato di conoscere bene quel giovane - Moshen il suo nome -, tanto da considerarlo praticamente uno di famiglia e tanto che suo figlio lo chiamava semplicemente "zio".

Senza documenti e senza casa, la caccia a Moshen si è dimostrata più complicata del previsto per i carabinieri, che però sono riusciti a scoprire che tra Milano e Peschiera Borromeo vivono alcuni suoi familiari. Mercoledì la svolta, con l'aggressore che è stato trovato proprio a Peschiera, nascosto a casa di una zia.

La vittima e il figlioletto lo hanno riconosciuto e a togliere ogni dubbio ci hanno pensato delle Nike rosse che indossava al momento della follia e che i militari hanno trovato nella "sua" abitazione. Per il 21enne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.