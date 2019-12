Blitz armato in banca in via Pisani: minaccia tutti e fugge con mille euro (in monetine)

Rapina venerdì pomeriggio alla banca Bper di via Vittor Pisani. Verso le 15.20, stando alle prime informazioni fornite dalla Questura, un uomo è entrato nella filiale al civico 19, ha minacciato tutti con un coltello e ha passato ai cassieri un sacchetto chiedendo loro di mettere lì i soldi.

Il blitz è stato rapidissimo: dopo pochi attimi, forse per non rischiare di aspettare il tempo dell'apertura delle casse, il rapinatore è fuggito con circa mille euro in contanti, tutti in monetine.

L'uomo, al momento del colpo, indossava un cappello e una sciarpa per coprire il viso. Nessuno è rimasto ferito e sono stati gli stessi lavoratori a dare l'allarme al 112.

La polizia sta cercando di identificare e rintracciare il rapinatore e una grossa mano potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza della banca.