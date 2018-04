Milano, rapina in via Breno: minaccia cassiere della sala scommesse e scappa con l'incasso

Prima la rapina poi la fuga. È scappato con alcune migliaia di euro il malvivente che nella mattinata di mercoledì 4 aprile ha rapinato una sala scommesse di via Breno a Milano (zona Brenta).

Tutto è accaduto intorno alle 10.30 quando un uomo— col volto travisato ma non armato, precisano i carabinieri del comando provinciale — ha fatto irruzione nel negozio dove ha minacciato il commesso e si è fatto consegnare tutto quello che c'era in cassa. Successivamente è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che stanno indagando sul caso. Il bottino non è ancora stato quantificato, ma dovrebbe aggirarsi sui 3-4mila euro.